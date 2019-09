Kramp-Karrenbauer fliegt zu Gesprächen nach Washington

Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer fliegt heute zu Gesprächen in die USA. Im Mittelpunkt der Reise steht ein Treffen mit ihrem US-Kollegen Mark Esper morgen im US-Verteidigungsministerium. Erwartet werden dabei auch Gespräche über das Vorgehen bei gemeinsamen Einsätzen wie in Afghanistan und im Nahen Osten. Aus den USA wird Deutschland immer wieder für mangelnde Verteidigungsausgaben kritisiert. In ihrer ersten Regierungserklärung hatte sich die Ministerin für einen regelmäßigen Anstieg der Verteidigungsausgaben stark gemacht.

Von dpa