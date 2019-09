«Star Trek»-Schauspieler Aron Eisenberg gestorben

New York (dpa) - Der «Star Trek»-Schauspieler Aron Eisenberg ist tot. Eisenberg sei im Alter von 50 Jahren gestorben, berichteten US-Medien am Sonntag unter Berufung auf seine Ehefrau. Der Schauspieler hatte in dem «Star Trek»-Ableger «Star Trek: Deep Space Nine» die Rolle des Nog gespielt. Zuletzt war es aber ruhiger um ihn geworden. Woran Eisenberg starb, war zunächst nicht bekannt.

Von dpa