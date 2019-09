Bericht: Beisetzung von Jacques Chirac am Montag in Paris

Paris (dpa) - Der ehemalige französische Staatspräsident Jacques Chirac soll einem Bericht zufolge in der kommenden Woche in Paris beigesetzt werden. Der frühere Staatschef werde am Montag auf dem Friedhof Montparnasse im Süden der französischen Hauptstadt bestattet, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Familie Chiracs. Die Bestattung werde im engen Familienkreis stattfinden. Für Sonntag war eine öffentliche Trauerfeier im Pariser Invalidendom angesetzt, wie Medien berichteten.