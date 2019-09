Forstverwaltung: Waldbrände in Sibirien sind gelöscht

Moskau (dpa) - Die Feuer in den Wäldern Sibiriens sind nach Angaben der Behörden allesamt gelöscht. Es gebe landesweit keine Waldbrände mehr, teilte die russische Forstverwaltung mit. Noch am Sonntag waren sieben Brandherde auf einer Fläche von 94 Hektar bekämpft worden, auch zwei Löschflugzeuge waren im Einsatz. Im Sommer hatte es über mehrere Monate in den Wäldern Sibiriens gebrannt. Betroffen war auch die für das Weltklima wichtige Taiga. Neben den Löscharbeiten half vor allem der Regen dabei, dass die Brände zuletzt deutlich zurückgedrängt werden konnten.