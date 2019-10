Polizei sucht Ursache für Explosion mit zwei Toten in Essen

Essen (dpa) - Nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Haus in Essen haben Spezialisten die Suche nach der Unglücksursache fortgesetzt. Gestern hatte es in dem Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Detonation gegeben. Was zu der Explosion geführt hatte, müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher. Das Haus ist unbewohnbar. Weitere Angaben auch zur Identität der Toten machte die Polizei zunächst nicht.

Von dpa