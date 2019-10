Gitarre und Strickjacke von Kurt Cobain werden versteigert

New York (dpa) - Eine Gitarre des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain (1967 - 1994) steht bei einer Versteigerung in New York zum Verkauf - und könnte Schätzungen zufolge 300 000 bis 500 000 Dollar einbringen. Die türkisfarbene Fender Mustang wurde 1993 eigens für den linkshändigen Musiker angefertigt. Sie kommt Ende Oktober im Rahmen der Auktion «Icons & Idols: Rock 'n' Roll» unter den Hammer, wie das Auktionshaus Julien's Auctions mitteilte. Die Versteigerung umfasst mehr als 700 Memorabilien von Künstlern wie Elvis Presley, den Beatles, Michael Jackson, Madonna, Queen und Elton John.

Von dpa