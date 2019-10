Medien: Nach Schüssen auf Synagoge Wohnungsdurchsuchung

Halle (dpa) - Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle ist laut einem MDR-Bericht eine Wohnung durchsucht worden. Der Einsatz soll in Benndorf bei Eisleben gewesen sein, berichtete der MDR Sachsen-Anhalt. Die Polizei bestätigte die Durchsuchung nicht. In Benndorf soll nach Angaben eines Anwohners die Mutter von Stephan B. leben. Der schwerbewaffnete Täter hatte gestern versucht, in die Synagoge einzudringen und dort unter Dutzenden Gläubigen ein Blutbad anzurichten. Der Versuch scheiterte, woraufhin er vor der Synagoge und danach in einem nahen Döner-Imbiss zwei Menschen erschoss.

Von dpa