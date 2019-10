Merkel «schockiert und bedrückt» über Anschlag von Halle

Nürnberg (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für den Einsatz sämtlicher rechtsstaatlicher Mittel gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus ausgesprochen. «Da gibt es keinerlei Toleranz», sagte die Regierungschefin beim Gewerkschaftstag der IG Metall in Nürnberg. Sie sei wie Millionen Menschen «schockiert und bedrückt» von dem Verbrechen in Halle, erklärte die Kanzlerin. Sie trauere mit den Familien und Freunden der Ermordeten. «Wir sind nur sehr knapp einem schrecklichen Angriff auf die Menschen in der Synagoge entgangen. Es hätte noch sehr viel mehr Opfer geben können.»

Von dpa