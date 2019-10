Dax könnte weiter zulegen - aber Ernüchterung droht

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Leitindex Dax könnte nach seinem jüngsten Anstieg in der neuen Woche durchaus weiter zulegen. Allerdings dürften die Bäume nicht in den Himmel wachsen - zu groß sind die Bedenken, dass sich die Hoffnungen auf eine Entspannung der aktuellen politischen Konflikte als verfrüht erweisen. Neue Zuversicht im Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie ein Kursanstieg bei SAP haben dem Dax am Freitag Auftrieb gegeben. Der deutsche Leitindex zog um 2,86 Prozent auf 12 511 Punkte an.

Von dpa