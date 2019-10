Razzia in vier Bundesländern gegen Schleuser-Clan

Trier (dpa) - Mit Razzien in vier Bundesländern ist die Polizei gegen einen libanesischen Familienclan wegen Schleuserkriminalität vorgegangen. Dabei seien zwei Haftbefehle vollstreckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Trier mit. Gegen Mitglieder des Familienclans und weitere Personen werde ermittelt. Die insgesamt 28 durchsuchten Objekte befinden sich in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Berlin und im Saarland. Über die Ermittlungen wollen die zuständigen Behörden am Nachmittag um 15.00 Uhr in Trier informieren.

Von dpa