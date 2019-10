Whoopi Goldberg spielt Hauptrolle im Musical «Sister Act»

London (dpa) - Die US-Schauspielerin und Komikerin Whoopi Goldberg kehrt im kommenden Jahr in eine ihrer populärsten Rollen zurück. Die Oscar-Gewinnerin spielt in London im Musical «Sister Act» die Sängerin Deloris Van Cartier. Die Rolle hatte Goldberg 1992 in dem gleichnamigen Hollywood-Film und ein Jahr später in der Fortsetzung «Sister Act 2 – In göttlicher Mission» gespielt. Vom 29. Juli bis 30. August 2020 findet im Londoner Hammersmith Apollo insgesamt 39 Shows statt.

