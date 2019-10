Wie weiter in Thüringen? Regierungsbildung wird kompliziert

Erfurt (dpa) - Nach der Landtagswahl in Thüringen wird die Regierungsbildung schwierig. Ministerpräsident Bodo Ramelow hat mit den Linken zwar deutlich gewonnen, kann aber mit SPD und Grünen nicht wie bisher weiter regieren. CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring schloss in der ARD eine Zusammenarbeit nicht grundsätzlich aus - und stellte klar, dass darüber «alleine in Thüringen» entschieden wird, nicht in den Parteizentralen. Die CDU muss nach massiven Einbußen in ihrer einstigen Hochburg ihr weiteres Vorgehen klären. Eine Koalition mit den Linken hatte sie bisher ausgeschlossen.

Von dpa