Show «Prince Charming»: Schwuler Bachelor sieht «Lehrauftrag»

Köln (dpa) - «Prince Charming» Nicolas Puschmann sieht in der neuen gleichnamigen Gay-Dating-Show bei TV Now Aufklärungsarbeit für Heterosexuelle. «Für mich ist ein enormer Unterschied von "Prince Charming" zum "Bachelor", dass wir eben schon irgendwie eine Art von Lehrauftrag haben», sagte der 28-Jährige dem Portal «Queer.de» über die neue Sendung beim Videoportal der Mediengruppe RTL. «Denn wir wollen zeigen, dass Liebe kein Geschlecht kennt.» Man nähere sich genauso an wie ein Hetero-Pärchen. An diesem Mittwoch startet «Prince Charming».

Von dpa