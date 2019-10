Anwohner-Parkausweise könnten künftig teurer werden

Berlin (dpa) - Anwohner-Parkausweise in Städten könnten künftig teurer werden. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer will zusammen mit Ländern und Kommunen prüfen, inwieweit die obere Grenze für das Bewohnerparken von derzeit 30,70 Euro pro Jahr neu gesteckt und von den Kommunen individuell festgesetzt werden könnte. Wie das Verkehrsministerium mitteilte, soll diese Frage in einem «Bündnis moderne Mobilität» erörtert werden. Dieses soll am 21. November ins Leben gerufen werden. Zuerst hatte der «Tagesspiegel» darüber berichtet.

Von dpa