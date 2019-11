Bericht: Seehofer will strengere Grenzkontrollen

Berlin (dpa) - Nach der illegalen Einreise eines erst kürzlich in den Libanon abgeschobenen Clan-Mitglieds will Bundesinnenminister Horst Seehofer schärfer gegen illegale Einreise vorgehen. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, ist die Bundespolizei ab heute zu mehr Kontrollen an den Grenzen angewiesen worden, um Personen aufzuspüren, die trotz Einreiseverbots in die Bundesrepublik reisen wollen. Seehofer sagte der Zeitung: «Die Bundespolizei soll zeitlich flexible Kontrollen an allen deutschen Grenzen durchführen.»

Von dpa