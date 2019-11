Dieb klaut in Prag Auto mitsamt Baby

Prag (dpa) - Ein Dieb hat in Tschechien ein Auto geklaut, in dem ein sechs Monate altes Baby saß. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Der Täter sei weiter flüchtig, sagte eine Sprecher. Das Mädchen, das in einer Babyschale auf dem Rücksitz schlief, habe der Dieb erst nach rund fünf Kilometern Fahrt entdeckt. Dann habe er es auf einem Parkplatz ausgesetzt, wo es von einer zufällig vorbeikommenden Passantin entdeckt worden sei. Das Mädchen sei in Ordnung und sei der Mutter übergeben worden.

Von dpa