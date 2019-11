Unbekannter legt tote Frau an Straße in Hamburg ab

Hamburg (dpa) - In einem Hamburger Wohngebiet soll ein Unbekannter eine Frauenleiche aus einem Haus getragen und an der Straße abgelegt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge ist die 50 Jahre alte Frau nicht getötet worden. Die Ermittler waren zunächst von einer Gewalttat ausgegangen und deshalb in der Nacht mit einem Großaufgebot am Fundort im Stadtteil Bramfeld angerückt. «Der Zeitpunkt, der Ort und die Ursache des Todeseintritts sind bislang unklar», hieß es weiter. Der Leichnam sollte im Institut für Rechtsmedizin obduziert werden.