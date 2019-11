Israel greift Palästinenseranführer in Syrien an - Zwei Tote

Damaskus (dpa) - Israels Luftwaffe hat nach syrischen Angaben das Haus eines Anführers der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad in Damaskus angegriffen und dabei zwei Menschen getötet. Zwei Raketen hätten am frühen Morgen einen Wohnsitz von Akram Al-Adschuri getroffen, meldete die staatliche syrische Agentur Sana. Neben Al-Adschuris Sohn sei auch eine zweite Person ums Leben gekommen. Demnach wurden zehn Menschen verletzt. Israel hatte zuvor im Gazastreifen in einer gezielten Aktion einen Anführer des Islamischen Dschihad getötet.