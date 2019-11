Auch Schweiz und Dänemark lösen Ticket für Fußball-EM 2020

Berlin (dpa) - Die Schweiz und Dänemark haben sich als 18. und 19. Team für die Fußball-Europameisterschaft 2020 qualifiziert. Mit einem 6:1 -Sieg beim krassen Außenseiter Gibraltar sicherten sich die Eidgenossen das EM-Ticket und mit nunmehr 17 Punkten zugleich den Sieg in der umkämpften Gruppe D. Martin Braithwaite bescherte Dänemark beim 1:1 in Irland mit seinem Treffer in der 73. Minute das ersehnte EM-Ticket. Irland muss in die Playoffs.

Von dpa