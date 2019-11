US-Kongress beschließt Gesetze für Demokratiebewegung in Hongkong

Washington (dpa) - Der US-Kongress hat zwei Gesetzesentwürfe zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong beschlossen. Das Repräsentantenhaus billigte am Abend fast einstimmig zwei Gesetzesentwürfe, die am Vortag der Senat beschlossen hatte. Sie gehen über einen bereits im vergangenen Monat vom Repräsentantenhaus beschlossenen Entwurf hinaus. US-Präsident Donald Trump muss die Gesetze unterzeichnen, damit sie in Kraft treten. Aus Protest gegen die Verabschiedung durch den Senat hatte die chinesische Regierung gestern den US-Geschäftsträger in Peking einbestellt.

Von dpa