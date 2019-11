Verletzter Polizist schildert Ablauf der Tötung Weizsäckers

Berlin (dpa) - Der Kriminalpolizist, der die tödliche Gewalttat gegen den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker verhindern wollte, hat tiefe Schnittwunden an den Händen sowie Verletzungen an Hals und Brust erlitten. Das sagte er der «Bild»-Zeitung zu den Ereignissen vom Dienstagabend in einem Krankenhaus in Charlottenburg. Nach dem Vortrag des Mediziners habe er noch kurz mit Weizsäcker gesprochen, berichtete der noch im Krankenhaus liegende Polizist. Der Täter sei urplötzlich erschienen und habe den Doktor gezielt und mit klarer Tötungsabsicht angegriffen.

Von dpa