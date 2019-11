Anwalt wegen «Cum-Ex»-Geschäften in U-Haft

Frankfurt/Main (dpa) - Im Steuerskandal um «Cum-Ex»-Aktiendeals zu Lasten der Staatskasse sitzt erstmals ein Beschuldigter in Untersuchungshaft. Es handele sich um einen Rechtsanwalt, der bei einer international tätigen Großkanzlei gearbeitet habe, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit. Ihm werde Beteiligung an Steuerhinterziehung vorgeworfen. Der Mann sei vergangenen Freitag in U-Haft gekommen. Von dem Fall hatten zuvor die «Süddeutsche Zeitung» und der WDR berichtet.