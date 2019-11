Vor AfD-Parteitag: Mehrere hundert Gegendemonstranten

Braunschweig (dpa) - Kurz vor Beginn des AfD-Parteitag haben am Abend in Braunschweig nach Polizeiangaben mehrere hundert Menschen gegen die rechtspopulistische Partei demonstriert. Der Anmelder der Demonstration sprach von rund 800 Teilnehmern. Der Parteitag findet am Samstag und Sonntag in Braunschweig statt. Die Polizei rechnet vor allem für diesen Samstag mit 10 000 bis 12 000 Demonstranten gegen das AfD-Delegiertentreffen. Mehrere Kundgebungen sowie zwei Aufzüge durch die Stadt sind angemeldet. Die Polizei plante im Vorfeld mit etwa 1000 Beamten für den dreitägigen Einsatz.

Von dpa