Taxifahrer schreit bewaffneten Angreifer in die Flucht

Bischofsheim (dpa) - Ein Taxifahrer ist im hessischen Bischofsheim von einem Fahrgast mit einer Pistole bedroht worden - und hat diesen durch lautes Schreien verscheucht. Der Täter war am späten Abend in Mainz in das Taxi gestiegen und hatte den 68 Jahre alten Fahrer noch vor dem eigentlichen Fahrziel gebeten, anzuhalten, wie die Polizei mitteilte. Dann bedrohte er den Mann mit der Waffe und verlangte Geld. Doch: «Als der Taxifahrer ihn anschrie, stieg er verdutzt aus.» Der Fahrer «gab Gas und kam unverletzt davon».