Nato: Trump maßregelt Macron und kritisiert Deutschland

London (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat den französischen Präsidenten Emmanuel Macron für seine massive Kritik an der Nato abgekanzelt und die Militärallianz überraschend verteidigt. Die Aussage von Macron, die Nato sei «hirntot», sei «beleidigend», «gefährlich» und «respektlos», sagte Trump vor dem Beginn eines zweitägigen Nato-Gipfels in London. Die Nato diene einem großartigen Ziel, sagte Trump, der das Bündnis aber selbst in der Vergangenheit als nicht zeitgemäß - «obsolet» - bezeichnet hatte. Seine Kritik an Deutschland wegen Verteidigungsausgaben erneuerte Trump.

Von dpa