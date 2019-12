Papst schafft «päpstliches Geheimnis» bei Missbrauch ab

Rom (dpa) - Papst Franziskus verschärft die Gangart beim Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche. Dazu schaffte er das «päpstliche Geheimnis» im Fall von Missbrauch durch Priester ab. Das teilte der Vatikan mit. Die Maßnahme führt nach Angaben der Vatikanischen Medienplattform Vaticannews dazu, dass Aussagen in Kirchenprozessen auch an zivile Behörden gehen.

Von dpa