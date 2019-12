Behörden berichten von Absturz einer Militärmaschine im Iran

Teheran (dpa) - Im Iran ist nach offiziellen Angaben eine Militärmaschine abgestürzt. Das Unglück ereignete sich im Sabalan-Gebirge in der im Nordwesten gelegenen Ardabil-Provinz, wie ein Sprecher des Gouverneurs in Ardabil der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA sagte. Wegen der schlechten Wetterbedingungen am Ort hätten Rettungsteams die abgestürzte Maschine noch nicht gefunden. Daher gebe es auch bis jetzt keine weiteren Details zu dem Absturz. Die Insassen des Flugzeugs seien aber vermutlich ums Leben gekommen.

Von dpa