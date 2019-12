Maskierte gehen gegen russischen Oppositionsführer Nawalny vor

Moskau (dpa) - Maskierte sind in Moskau gegen den russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny mit Gewalt vorgegangen. Er sei abgeführt, aber nicht festgenommen worden, teilte Nawalny im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zudem gebe es in den Räumen des Anti-Korruptions-Kämpfers eine neue Razzia. Es würden wie in der Vergangenheit Computer und Datenträger beschlagnahmt. Nawalny war bereits in der Vergangenheit immer wieder festgenommen worden.

Von dpa