Berlin (dpa) - Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach will im neuen Jahr Opa werden. «Ganz klar: Großvater werden!», sagte der 67-Jährige der Zeitung «Welt» auf die Frage, was er sich für 2020 wünsche. Auf die Frage, bei welcher seiner drei Töchter die Chancen am besten stünden, meinte er: «Ich tippe mal auf Viktoria, unsere Jüngste. Die hat sich in diesem Jahr verlobt und heiratet im Mai.» Zeit fürs Opasein habe er, versicherte Bosbach: Er würde dann auch wickeln. «Meine eigenen Kinder habe ich doch auch gewickelt. Selten, aber unfallfrei.»

Von dpa