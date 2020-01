Säugling gefunden: Münchner Polizei ermittelt gegen Vater

München (dpa) - Am Neujahrstag wird in München ein Säugling gefunden, abgestellt in einem Hausdurchgang - jetzt ermittelt die Polizei gegen den Vater des Kindes. Die Eltern konnten schnell ausfindig gemacht werden. Demnach handelt es sich um einen 28-jährigen Mann und dessen 31 Jahre alte Ehefrau. Noch während des Einsatzes wurde der Vater des Mädchens am Einsatzort angetroffen. Das Paar wurde auch vorher schon mehrfach in der Nachbarschaft gesehen - es wohnt vermutlich in der Nähe. Wo sich die Frau aufhält, ist unklar. Die Polizei prüft, ob das Baby vorsätzlich ausgesetzt oder aus Nachlässigkeit vergessen wurde.

Von dpa