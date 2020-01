Nach Brand im Affenhaus - Krefelder Zoo öffnet wieder

Krefeld (dpa) - Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus öffnet der Zoo in Krefeld morgen wieder. In dem Tierpark waren in der Silvesternacht mehr als 30 Tiere, darunter mehrere Menschenaffen, bei einem Feuer ums Leben gekommen. Das Affenhaus wurde zerstört und ist einsturzgefährdet. Vor dem Tor des Zoos legten viele Menschen aus Trauer und Betroffenheit Kerzen, Blumen und Briefe ab. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hat eine Himmelslaterne das Feuer verursacht. Demnach lösten drei Frauen damit ungewollt den Brand aus.

Von dpa