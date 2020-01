Silvester-Attacke: Innenminister verspricht Polizei-Präsenz

Leipzig (dpa) - Nach der Randale in der Silvesternacht mit einem schwer verletzten Polizisten will Sachsens Innenminister Roland Wöller im Leipziger Problemviertel Connewitz mit Polizeipräsenz für Sicherheit sorgen. Man werde das nicht hinnehmen, sondern der Rechtsstaat werde mit allen zu ihm Gebote stehenden Mitteln und Möglichkeiten rechtsstaatlich vorgehen, kündigte er an. «Wir werden in Leipzig, aber auch in Sachsen keine rechtsfreien Räume dulden.», fügte Wöller an. Er versprach, den Polizeieinsatz aufzuarbeiten.

Von dpa