Iran plant mehrere Trauerzeremonien für Soleimani

Teheran (dpa) – Vor der Beisetzung von Ghassem Soleimani plant der Iran heute und morgen mehrere Trauerzeremonien für den bei einem US-Angriff in Bagdad getöteten General. Das gab der Sprecher der iranischen Revolutionsgarden, Ramesan Scharif, in Teheran bekannt. Die Beisetzung selbst soll erst am Dienstag in Soleimanis Geburtsort Kerman im Südostiran stattfinden, wie Scharif nach Angaben des IRGC-Webportals sagte. Vorher sollen sich die Iraner in vier Städten von Soleimani verabschieden können. Soleimani war in der Nacht zum Freitag bei einem US-Luftangriff nahe Bagdad getötet worden.

Von dpa