Wieder Großdemonstrationen in Frankreich erwartet

Paris (dpa) - Frankreich steht ein neuer Massenprotest gegen die geplante Rentenreform bevor. Geplant sind landesweite Demonstrationen und neue branchenübergreifende Ausstände. Der Demonstrationszug in Paris soll am Mittag im Süden der Hauptstadt bei Montparnasse starten. Auch in anderen Städten wie Marseille oder Lyon sind Proteste geplant. Die Blockaden von Häfen sollen ebenfalls weitergehen. Seit Beginn der Streiks Anfang Dezember ist es der sechste landesweite große Massenprotest.