Terrorverdächtige aus Türkei nach Hamburg abgeschoben

Hamburg (dpa) - Die Türkei hat eine als «ausländische Terroristenkämpferin» eingestufte Frau nach Deutschland abgeschoben. Eine Maschine mit der Verdächtigen an Bord landete laut Bundespolizei am Abend auf dem Hamburger Flughafen. In dem aus Istanbul kommenden Flieger saßen nach dpa-Informationen neben der jungen Frau aus Norderstedt auch ihre beiden Söhne im Alter von zwei und vier Jahren. Die Hamburger Oberstaatsanwaltschaft bestätigte der «Bild»-Zeitung, dass die Frau gegen 22 Uhr verhaftet wurde. Ihr wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen.

Von dpa