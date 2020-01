Heil: Keiner soll sich bei Grundrente vom Acker machen

Berlin (dpa) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat die Union aufgerufen, seinen Gesetzentwurf zur Grundrente nicht zu blockieren. «Ich rate, dass keiner sich in irgendeiner Richtung von der politischen Einigung, die wir miteinander gefunden haben, vom Acker macht», sagte Heil in Berlin. «Nach monatelangen Debatten in der Koalition hatte Heil einen Gesetzentwurf zur Aufbesserung kleiner Renten vorgelegt. In der Unionsfraktion im Bundestag war prompt heftige Kritik laut geworden. Mehrere Politiker warfen Heil vor, er halte die dafür vereinbarten Bedingungen nicht ein.

Von dpa