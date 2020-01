Weltwirtschaftsforum beginnt Jahrestagung in Davos

Davos (dpa) - In Davos beginnt heute die 50. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. Die Auftaktrede hält US-Präsident Donald Trump. Später spricht der chinesische Vizeministerpräsident Han Zheng. Bereits am Morgen will sich die Aktivistin Greta Thunberg in einer Diskussionsrunde zum Klimawandel äußern. Bei dem viertägigen Treffen in den Schweizer Alpen diskutieren 3000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über Lösungen für internationale Probleme. Im Fokus stehen vor allem der Klimawandel sowie geopolitische Probleme wie die Krisen im Nahen Osten und in Libyen.

Von dpa