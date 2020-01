Fachleute beraten über Nutzen und Gefahren von E-Scootern

Goslar (dpa) – Über die Rolle von E-Scootern und anderen sogenannten Elektro-Kleinstfahrzeugen in künftigen Mobilitäts-Konzepten berät in diesem Jahr der Verkehrsgerichtstag in Goslar. Dabei geht es nicht nur um Vorteile der Elektroroller, sondern auch um deren Gefahren. Viele Experten warnen davor, dass E-Scooter auch wegen ihrer Bauweise unfallträchtig seien. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat beklagt unter anderem, dass viele Fahrer der Elektrotretroller Verkehrsregeln missachteten und wegen Unachtsamkeit, Ablenkung oder Trunkenheit zahlreiche Unfälle verursachten.

Von dpa