Coronavirus: Russland schließt Grenzübergänge zu China

Moskau (dpa) - Russland riegelt wegen des neuartigen Coronavirus seine Grenze zu China teilweise ab. Sie verläuft vor allem im Osten Russlands. Der russische Regierungschef Michail Mischustin ordnete die Schließung zahlreicher Grenzposten an. Bisher sei in Russland kein einziger Fall dieser gefährlichen Krankheit registriert worden. Man müsse aber alles tun, um die eigene Bevölkerung zu schützen. Russland hatte zuletzt an der Grenze zu China Einreisende mit Temperaturmessungen kontrolliert und außerdem befragt.

Von dpa