Rauchen und Trinken lässt das Gehirn schneller altern

Los Angeles (dpa) - Regelmäßiger Alkohol- und Tabakkonsum lässt das Gehirn etwas schneller altern. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Aufnahmen des Gehirns mit den Rauch- und Trinkgewohnheiten der Probanden in Verbindung gebracht haben. Das Team um Arthur Toga von der University of Southern California in Los Angeles stellt seine Ergebnisse im Fachmagazin «Scientific Reports» vor. Insgesamt sei der Einfluss von Alkohol und Tabak gering, wenn auch statistisch bedeutsam.

Von dpa