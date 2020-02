Bamf: Bei Fachkräftezuwanderung stärker auf Europa setzen

Berlin (dpa) - Der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge hat Erwartungen an das neue Gesetz zur Fachkräftezuwanderung aus Nicht-EU-Staaten gedämpft. Dass bislang nur wenige Fachkräfte nach Deutschland zuwanderten, liege vor allem an der sprachlichen Hürde, sagte Hans-Eckhard Sommer der «Rheinischen Post». Das Gesetz zur Fachkräftezuwanderung verbessere die Rahmenbedingungen für eine gezielte Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften aus Drittstaaten, sagte Sommer. Allerdings sollte man die Erwartung an das Gesetz auch nicht zu hoch hängen.

Von dpa