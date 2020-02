Gedenken an Bryant vor Super Bowl - «Wir lieben dich, Kobe»

Miami (dpa) - Die Football-Teams der Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers haben vor Beginn des Super Bowls der tödlich verunglückten Basketball-Ikone Kobe Bryant gedacht. Die Profis stellten sich im Stadium jeweils an der 24-Yard-Linie auf - zu Ehren Bryants, der in seiner Karriere unter anderem die Trikotnummer 24 getragen hatte. Dabei gab es auch einen Moment des Schweigens, zahlreiche Fans starteten danach «Kobe»-Rufe. Bryant war am vergangenen Sonntag beim Absturz eines Hubschraubers ums Leben gekommen. Auch seine Tochter und sieben weitere Menschen starben.