Stuttgarter Hauptbahnhof wegen Feuerwehreinsatz gesperrt

Stuttgart (dpa) - Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist der Stuttgarter Hauptbahnhof am Morgen gesperrt worden. Der Zugverkehr wurde komplett eingestellt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet; einige hielten stattdessen in Esslingen. Nach Angaben des Sprechers gab es eine starke Rauchentwicklung an den Gleisen. Die Ursache dafür ist bisher unklar. Aus Sicherheitsgründen wurden einige Reisende aufgefordert, im Zug zu bleiben.

Von dpa