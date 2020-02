Thüringer Wahl-Eklat wird für GroKo zur Zerreißprobe

Berlin (dpa) - Die überraschende Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Hilfe von AfD und CDU hat die große Koalition in Berlin in eine neue Krise gestürzt. Die SPD machte der CDU heftige Vorwürfe und verlangte ein Machtwort von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Vorsitzende ging mit der eigenen Fraktion im Thüringer Landtag hart ins Gericht und empfahl eine Neuwahl. Union und SPD im Bund verständigten sich auf ein schnelles Krisentreffen, um die Konsequenzen zu beraten. Am Samstag soll sich der Koalitionsausschuss in Berlin treffen.

Von dpa