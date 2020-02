Maschine mit Rückkehrern aus Wuhan bei Oxford gelandet

Oxford (dpa) - Eine britische Chartermaschine mit Rückkehrern aus der schwer vom Coronavirus betroffenen chinesischen Millionenstadt Wuhan ist in Großbritannien angekommen. Das Flugzeug mit 200 Menschen, darunter etwa 20 Deutschen, an Bord landete auf dem Militärflughafen RAF Brize Norton nahe Oxford. Die deutschen Rückkehrer werden noch am Vormittag in Berlin erwartet. Das Auswärtige Amt hatte sich am Abend per Twitter bei den britischen Behörden bedankt: «Guten Flug und großen Dank an die britischen Behörden für die große Hilfe!»

Von dpa