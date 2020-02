Brad Pitt und Laura Dern gewinnen Nebendarsteller-Oscars

Hollywood (dpa) - Brad Pitt und Laura Dern haben Oscars als beste Nebendarsteller gewonnen. Pitt wurde für seine Rolle in dem Quentin-Tarantino-Film «Once Upon a Time in Hollywood» ausgezeichnet, Dern für «Marriage Story des Regisseurs Noah Baumbach. Pitt spielt in dem nostalgischen Film über das Hollywood der 1960er Jahre das Stuntdouble eines abgehalfterten Westernstars, den Leonardo DiCaprio verkörpert. Es ist der erste Schauspiel-Oscar für Pitt. Dern spielt in dem Drama «Marriage Story» eine kämpferische Scheidungsanwältin.

Von dpa