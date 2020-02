Thüringen: Linke, SPD und Grüne sprechen mit CDU

Erfurt (dpa) - Linke, SPD und Grüne wollen mit Vertretern der CDU über einen Ausweg aus der Regierungskrise in Thüringen sprechen. Geplant sei ein Treffen am 17. Februar, sagte Thüringens SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee in Erfurt. Es gehe darum, «die schwierige Situation, die wir jetzt in Thüringen haben, so schnell wie möglich in stabile Verhältnisse zu überführen», sagte Tiefensee. Auch das Thema Neuwahlen solle bei dem Termin angesprochen werden.

Von dpa