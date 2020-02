Thailands Militärchef entschuldigt sich nach Amoklauf

Bangkok (dpa) - Der Militärchef von Thailand hat sich bei den Angehörigen der Opfer eines Amoklaufs durch einen Soldaten entschuldigt. «Es tut mir leid, und ich möchte mein tiefes Beileid ausdrücken wegen dieser Tragödie», sagte Armee-Chef Apirat Kongsompong am Dienstag in Bangkok. Bei der Pressekonferenz kämpfte er mit den Tränen. Ein Soldat hatte am Samstag Waffen aus einem Militärstützpunkt in der nordöstlichen Provinz Nakhon Ratchasima gestohlen und ein Blutbad angerichtet. 30 Menschen wurden getötet, den Täter mit eingerechnet. 58 Opfer wurden verletzt.

Von dpa