Söder warnt CDU vor Bruch mit Ära Merkel

Berlin (dpa) - CSU-Chef Markus Söder hat die CDU nach dem angekündigten Rückzug von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer vor einem «totalen Bruch mit der Ära Merkel» gewarnt. Söder sprach sich in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» auch gegen einen vorzeitigen Rückzug von Kanzlerin Angela Merkel aus. «Das wäre falsch. Deutschland braucht eine stabile Regierung mit einer international hoch angesehenen Kanzlerin», mahnte der bayerische Ministerpräsident. Söder forderte in der Kandidatenfrage alle in der Union auf, «ihre persönlichen Eitelkeiten zurückzustellen».

Von dpa