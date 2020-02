Seehofer warnt vor neuer Flüchtlingskrise

Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer fürchtet einen erneuten Anstieg der Asylbewerberzahlen. «Wir werden ein zweites 2015 erleben, wenn wir den Staaten an der EU-Außengrenze bei der Bewältigung dieser Migration nicht helfen», sagte Seehofer der «Bild»-Zeitung. «Der Migrationsdruck an den Außengrenzen der EU ist sehr hoch. Um uns herum sehen wir viele Konflikte, die Menschen zur Flucht veranlassen.» Er kritisierte, dass es in der europäischen Migrationspolitik zuletzt einen «Stillstand» gegeben habe.

